Московский суд оставил в силе посмертный приговор Михаилу Хачатуряну

Адвокаты обвиняемого заявили о намерении обжаловать это решение в кассационном порядке.

Московский городской суд признал законным и оставил в силе посмертный приговор Михаилу Хачатуряну в деле о причинении тяжкого вреда здоровью и насилии над своими дочерьми. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Апелляционная инстанция отклонила жалобу защиты, которая требовала полной реабилитации Хачатуряна. Однако адвокаты Михаила заявили о намерении обжаловать это решение в кассационном порядке.

«Мы как защитники Михаила Хачатуряна, его честного имени, будем идти дальше и обжаловать принятое решение», — заявил адвокат Алексей Папенов.

Ранее Бутырский районный суд Москвы установил его вину в совершении ряда тяжких преступлений в отношении собственных троих дочерей, а затем прекратил дело в связи со смертью обвиняемого.

Отец девушек — Михаил Хачатурян — был зарезан в Москве 27 июля 2018 года. В преступлении признались три его дочери: Крестина, Ангелина и Мария. Они сообщили, что отец был тираном, давил на них психологически, бил их и насиловал. На тот момент сестрам было 19, 18 и 17 лет. Экспертиза установила, что младшая — Мария — не осознавала своих действий, при этом старшие были признаны вменяемыми.

В июне 2019 года сестрам предъявили окончательное обвинение по статье об убийстве группой лиц по предварительному сговору. Однако в марте 2021 года сестры Хачатурян были признаны потерпевшими в деле о насилии и побоях со стороны их отца. Тогда же было посмертно возбуждено уголовное дело против самого Хачатуряна. 21 апреля 2025 года Хачатурян был посмертно признан виновным в преступлении.

