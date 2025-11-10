Не «черной пятницей» едины: что люди отмечают 11 ноября

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

День объединяет профессиональные праздники, а также церковные и народные торжества.

Во вторник, 11 ноября 2025 года, в России отмечается сразу несколько событий. Этот день объединяет профессиональные праздники экономистов, офтальмологов и военных пенсионеров, а также церковные и народные торжества. Об этом сообщает URA.RU.

Православный праздник

Русская православная церковь 11 ноября вспоминает преподобного Авраамия Затворника, жившего в IV веке в окрестностях города Эдессы. Святой отказался от наследства, раздал имущество бедным и посвятил жизнь молитве и служению ближним. Его терпение и проповеди помогли обратить в христианство целое селение язычников.

Почитают в этот день и его племянницу, блаженную Марию, которая после падения раскаялась и до конца жизни молилась и исцеляла больных.

Народные традиции

В народном календаре 11 ноября получило название Аврамий Овчар и Анастасия Овечница. На Руси этих святых считали покровителями овец и пастухов. В этот день завершали стрижку овец, начинали прясть шерсть и вязать теплые вещи. Пастухов угощали пирогами, чтобы стада были здоровыми.

Считалось, что святая Анастасия оберегает скот от хищников и болезней, поэтому ее иконы ставили на пастбищах. Детям загадывали загадки про овец и шерсть, а хозяйки проверяли погоду: если день выдался тихим, зима обещала быть мягкой.

По народным поверьям, в этот день не брались за тяжелую работу и не выходили в поле — «Аврамий снегом землю укроет». Не рекомендовалось ссориться и сквернословить: считалось, что это навлечет болезни на скот и домочадцев.

Также народные поверья указывают, что этот день неблагоприятен для новых знакомств и деловых соглашений — любое сотрудничество, начатое 11 ноября, может закончиться ссорами. Деловые встречи и заключение договоров лучше перенести.

Особую осторожность следует соблюдать, если в доме есть маленький ребенок. Малыша нельзя оставлять одного или доверять даже близким родственникам.

День офтальмолога

В этот день отмечают свой профессиональный праздник офтальмологи России, Белоруссии и ряда других стран. Специалисты по зрению помогают людям видеть мир: около 90% информации мы получаем именно глазами. Офтальмологи изучают анатомию и физиологию глаз, диагностируют заболевания, проводят операции и последующее наблюдение.

Статистика ВОЗ указывает, что до 80% случаев слепоты можно было бы предотвратить при своевременном лечении. Современные технологии позволяют лечить, например, катаракту без хирургического вмешательства с помощью специализированных капель. В честь праздника проходят конференции, семинары, обсуждения актуальных проблем офтальмологии, а ведущие специалисты получают грамоты и дипломы за заслуги в профессии.

День военного пенсионера и День работника восстановительного поезда

Военные пенсионеры России также отмечают свой праздник, вспоминая историю системы пенсионного обеспечения, введенной еще Петром I в 1720 году и усовершенствованной Николаем I в 1827 году. Ведь ветераны активно участвуют в жизни общества, передают опыт молодежи и участвуют в ветеранских организациях.

Также в этот день отмечается и День работника восстановительного поезда. В 1936 году нарком путей сообщения Л. М. Каганович утвердил приказ о создании специализированных составов, которые устраняют последствия аварий на железной дороге. Эти поезда сыграли важную роль во время Великой Отечественной войны и после нее, обеспечивая оперативное восстановление инфраструктуры.

Международные праздники

Проводится 11 ноября Всемирный день шопинга, ставший крупнейшей глобальной онлайн-распродажей. Изначально праздник появился в 2009 году в Китае как День холостяка, а через несколько лет приобрел международный масштаб. Акции, скидки и распродажи охватывают миллионы товаров: одежду, электронику, бытовую технику. Самые популярные позиции исчезают с полок всего за считанные минуты, а покупатели заранее планируют покупки.

Также отмечается Международный день энергосбережения, учрежденный в 2008 году в рамках проекта SPARE. Цель акции — привлечение внимания к рациональному использованию энергии и развитию возобновляемых источников. Сжигание угля, нефти и газа истощает ресурсы и загрязняет воздух, тогда как экономия энергии позволяет снизить расходы в несколько раз.

В честь праздника во многих странах проходят лекции, выставки и акции. Простейшие меры, доступные каждому, включают выключение лишнего света, своевременное отключение электроприборов и замену ламп на энергосберегающие.

