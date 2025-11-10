Смертельный яд без запаха и вкуса: почему домашние консервы могут убить

Фото: Смирнов Владимир/ТАСС

Определить опасность на глаз невозможно.

С началом сезона консервации медики предупреждают о росте риска заражения ботулизмом. Об опасности, которую представляют домашние заготовки, и о том, как избежать заражения, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова во время беседы с aif.ru.

По словам специалиста, ботулизм представляет собой тяжелое инфекционно-токсическое заболевание, вызываемое бактерией Clostridium botulinum. Коварство болезни заключается в том, что ботулотоксин, вырабатываемый возбудителем, является одним из самых сильных природных ядов.

На ранних стадиях заболевание нередко принимают за обычное пищевое отравление. У больных появляются тошнота, рвота, расстройство желудка и головная боль. Температура при этом обычно остается в норме. Однако уже через несколько часов возможно развитие неврологических симптомов — нарушения зрения, нечеткой речи, мышечной слабости и затрудненного дыхания. Эти признаки, отметила врач, свидетельствуют о поражении нервной системы и требуют немедленного обращения за медицинской помощью.

Возбудитель ботулизма широко распространен в почве и может попадать на продукты при их сборе и обработке. Без доступа кислорода бактерия активно размножается в герметично закупоренных банках, особенно если продукты были недостаточно очищены от частиц земли. Наибольшую опасность представляют консервы из грибов, рыбы, мяса, птицы, фасоли и зелени.

Определить заражение на глаз невозможно.

«Ботулотоксины не меняют ни цвет, ни вкус, ни запах консервов. Вздутие банок или крышек может наблюдаться при заражении содержимого бактериями клостридии ботулинум, но этот признак проявляется не так часто. То есть определить испорченный продукт без специальных анализов невозможно», — объяснила врач-терапевт.

Чтобы избежать заражения, врач рекомендовала отказаться от домашнего консервирования мяса, рыбы и грибов, поскольку в бытовых условиях невозможно достичь температуры, достаточной для уничтожения возбудителя. Альтернативой могут стать безопасные способы заготовки — квашение, мочение и консервация с добавлением уксуса или лимонной кислоты.

Надежда Чернышова также подчеркнула, что категорически нельзя покупать домашнюю консервацию с рук. Неизвестное происхождение и нарушение технологии приготовления делают такие продукты потенциально смертельно опасными.

«Не только мясные консервы, но даже помидоры, огурцы, особенно грибы, которые бабушки продают на рынке или просто у станции метро, нельзя покупать ни в коем случае. Мы не знаем, как этот продукт собирался, как он очищался, как готовился, нарушалась ли при этом технология приготовления. Рисковать ни в коем случае нельзя», — подчеркнула эксперт.

