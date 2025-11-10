Лукашенко предупредил США о наличии у Белоруссии ядерного оружия

Фото: www.globallookpress.com/Li Renzi

По словам белорусского лидера, оно хранится в надежном месте.

Белоруссия напомнила США о наличии ядерного оружия. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках совещания о доработке Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026–2030 годы. Слова белорусского лидера приводит агентство БЕЛТА.

«До сих пор американцы заявляют, что они не знают, есть у нас (ядерное — Прим. ред.) оружие или нет. Ну и хорошо, пусть они так думают. Мы их предупредили», — сказал Александр Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, информация о количестве, местонахождении и характеристиках ядерного оружия не может быть раскрыта. Он подчеркнул, что такие решения носят суверенный характер.

Кроме того, Лукашенко рассказал, что недавно еще раз были проведены работы по обслуживанию и поддержанию боеготовности тактического ядерного оружия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о проведении ядерных испытаний Россией и Китаем.

