Президент Египта заявил о ценности отношений с Россией

Фото: © РИА Новости/Александр Рюмин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Накануне Сергей Шойгу прилетел в Каир с рабочим визитом.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял в Каире секретаря Совета Безопасности (СБ) РФ Сергея Шойгу и через него передал приветствие российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает издание Yorum7.

В разговоре с Шойгу Абдель Фаттах ас-Сиси, в частности, заявил, что Египет высоко ценит прочные отношения с РФ. Секретарь СБ России, в свою очередь, выразил признательность президенту Египта и заявил о желании продолжать развивать отношения с Каиром.

Сообщается, что на переговорах стороны обсудили двухстороннее экономическое сотрудничество. Речь шла о строительстве атомной электростанции «Эд-Дабаа» и создании российской промышленной зоны на берегу Суэцкого канала.

«Встреча завершилась тем, что секретарь СБ России подтвердил высокую оценку Египта в ближневосточном регионе, отметив, что история запомнит ключевую роль президента Сиси в достижении региональной стабильности», — говорится в статье Yorum7.

Накануне Сергей Шойгу прибыл в Египет в составе межведомственной российской делегации. В аэропорту дипломатов встречали советник президента Египта по вопросам национальной безопасности Файза Эль-Нага и посол РФ в Арабской Республике Египет Георгий Борисенко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шойгу предложил построить новый город-спутник в Сибири.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.