«Вера помогла нам выжить»: девушка «без мозга» отметила 20-й день рождения

Врачи говорили, что она не доживет и до четырех лет.

Семья Симпсон из американского штата Небраска отпраздновала уникальное событие — 20 лет с момента рождения их дочери Алекс, чей случай врачи назвали медицинским «чудом». Она родилась с минимальным количеством мозга. Об этом сообщает телеканал KETV.

«Двадцать лет назад мы были напуганы, но, думаю, именно вера помогла нам выжить», — поделился отец Алекс, Шон Симпсон.

Он подробно рассказал о том, как семья справлялась с тревожным диагнозом. По словам близких, несмотря на отсутствие критически важных участков мозга, девушка проявляет необычные способности к пониманию окружающих и чувствует эмоции членов семьи.

Когда Алекс родилась, врачи диагностировали у нее гидроцефалию — редкое нарушение развития мозга, при котором в черепе остается лишь небольшой участок ткани. Родителям тогда сообщили, что их дочь проживет не более четырех лет. Тем не менее, семья не сдалась перед страшным прогнозом и находила поддержку друг в друге, пробуя все возможные способы помочь ребенку.

Брат Алекс, 14-летний Си Джей, говорит, что гордится ролью защитника сестры. Он изучал медицину, чтобы лучше понять ее состояние. Ее восхищает то, как она, не имея участков мозга, отвечающих за слух и зрение, способна ощущать эмоции окружающих.

«Если у бабушки болит спина, она будет излучать боль — это безумие», — рассказал он журналистам.

Семья Симпсон живет в штате Небраска, где непростые погодные условия и отсутствие специализированных медицинских центров лишь усложнили задачу ухода за ребенком с нестандартным диагнозом. Однако родные уверены, что их опыт можно назвать невероятным примером стойкости, а Алекс называют «чудом».

