Ребенок упал в шахту лифта в новостройке в Воронеже

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Следственный комитет начал расследование.

По факту падения ребенка в шахту лифта в одной из новостроек в Воронеже возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном управлении (СУ) Следственного комитета (СК) РФ по региону.

Инцидент произошел в одной из новостроек города. Ребенок, нажав кнопку вызова лифта и прислонившись к двери, упал в шахту. По предварительным данным, мальчика спас отец, который спустился за ним. Ведомство уточнило, что расследование ведется по статье 238 Уголовного кодекса РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следователи провели опрос жильцов и сотрудников управляющей компании, изучили техническую документацию и собрали первичные материалы, необходимые для выяснения всех обстоятельств происшествия.

В СК добавили, что будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, которые обязаны были контролировать исправность лифтового оборудования. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее подобный случай произошел в Махачкале — 12 июля на предприятии на несовершеннолетнего сотрудника упал грузовой лифт, в результате чего подросток погиб на месте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.