На Солнце зафиксирована вспышка высочайшего класса

Фото: 5-tv.ru

Максимум излучения зарегистрирован в 12:19 по Москве.

На Солнце зафиксирована повторная мощная вспышка последнего класса мощности — Х1.21. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

«На Солнце зарегистрирована повторная вспышка высшего балла X, произошедшая в той же солнечной области 4274. Максимум излучения зарегистрирован в 12:19 по Москве. Измеренный в момент пика балл — X1.21», — сообщили в лаборатории.

Уточняется, что наблюдается развитие выброса плазмы. Кроме того, по направлению к Земле уже движется выброс от произошедшей накануне вспышки уровня X, который, по информации специалистов, должен дойти до планеты 11–12 ноября. Новый выброс плазмы имеет более высокую скорость и может догнать и поглотить первый.

«В данном случае второй выброс ушел в погоню за первым по расчищенному и свободному межпланетному пространству», — отметили специалисты лаборатории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Солнце была зафиксирована мощная вспышка, достигшая уровня X1.79.

