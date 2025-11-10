VK предлагает российским школьникам попробовать себя в IT

Фото, видео: 5-tv.ru

Компания проводит открытые уроки по всей стране.

Миллионам российских школьников предлагают попробовать себя в роли IT- специалистов, которые создают и развивают современные цифровые сервисы.

По всей стране компания VK проводит открытые уроки на примере платформы VK-видео. Подросткам рассказывают о том, какие технологии обеспечивают стабильную работу таких систем, как создается учебный интерфейс и что делает контент привлекательным для зрителя. Также они решают практические задачи.

Обучение проводится в рамках федерального проекта «Урок цифры». Он помогает учащимся найти себя в IT-сфере.

Ранее 5-tv.ru писал, что на фоне дефицита кадров все больше работодателей готовы брать новичков и обучать их прямо на рабочем месте.

IT-сфера остается лидером по числу вакансий для начинающих — востребованы специалисты в разработке, тестировании, аналитике и поддержке.

Большие возможности также открываются в продажах и клиентском сервисе — рознице, банках, онлайн-сервисах. Компании предоставляют скрипты, тренинги и обучение продукту, но доход часто зависит от бонусов.

