Превратившего жизнь соседей в кошмар дебошира из Казани лишили квартиры

Решение беспрецедентное, жилье буйного мужчины продадут с торгов.

Беспрецедентное решение принял суд в Казани. Дебошира, который превратил жизнь соседей в настоящий кошмар, лишили квартиры. Шум круглые сутки, регулярные потопы и конфликты. И так несколько лет подряд. Теперь же нехорошую квартиру могут продать с молотка. Все подробности этой громкой истории узнал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Квартира опечатана, на дверном замке пломба, а в доме непривычно тихо. Соседи, которые пять лет вздрагивали от каждого шороха и сами говорят полушепотом, видимо, боятся сглазить. Возвращения буйного и шумного соседа никто не хочет.

«Это не жизнь, когда человек находит что-то первое попавшееся под рукой и разносит все, квартира разбита вдребезги», — пожаловалась соседка Лариса.

Об этой «нехорошей» квартире знает каждый житель дома на Гастелло, и речь не только о зашкаливающих децибелах в ночи. Со скандалами и звериными крикам тут уже свыклись, но когда дело дошло до разбитых окон, потопов и запаха газа, вопрос встал даже не о личных границах, а о безопасности.

Нарушителя тишины задерживали несколько раз. В итоге терпение лопнуло, причем не только у соседей, но и у надзорных служб. Суд постановил забрать у него ключи и лишить жилья.

«Прокуратура внесла представление с требованием признать ответчику, утратившим право собственности на квартиру, и продать ее с торгов», — сообщила старший помощник прокурора республики Татарстан по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.

Мера по сути беспрецедентная, утверждают юристы. Большая редкость, когда суд решается указать на дверь проблемному жильцу.

«Это очень исключительная мера вообще — прекращение права собственности без согласия собственника в принудительном порядке. Только когда происходят исключительные случаи нарушения прав других собственников, суд может начать рассматривать такое исковое заявление», — объяснил юрист Роман Томилин.

В случае с этим домом доказательств измывательств над соседями хватило, теперь уже бывшего владельца квартиры никому не жалко.

«Сейчас в прессе пишут и комментарии, как это так, выселили человека. А я приглашаю — поживите с таким человеком пять лет», — добавила соседка дебошира.

Жители этой многоэтажки в Нижнем Новгороде натерпелись не меньше. Несколько лет подряд они засыпали и просыпались под лошадиное ржание. Свои мотивы и как и особенные звуковые предпочтения 46-летний жилец дома Юрий Кондратьев объяснить суду так и не смог, получил три с половиной года условно по статье «Истязание», но в квартире жить остался, правда резко притих.

«Мы не пересекаемся, чтобы конфликтов избежать», — признался сосед Юрий Шмелев.

Нет больше поводов для скандалов и ссор и у владельцев квартир дома в Челябинске, дебошира они смогли выселить через суд. Мужчина поджигал квартиры, угрожал соседям битой, а в итоге лишился жилья, без него теперь здесь мир и согласие.

Бывший хозяин квартиры на Гастелло в Казани после решения суда в доме больше ни разу не показывался. Его жилье теперь без всякого лишнего шума продадут на торгах, а жители дома, избавившись от тирана на законных основаниях, наконец-то выспятся в тишине и покое.

