Полиция Индонезии проверяет Ларису Гузееву по делу о мошенничестве с виллами

Российскую актрису и телеведущую связывают с аферой на 650 миллионов рублей.

Новые подробности в скандальной истории с участием известной телеведущей Ларисы Гузеевой. Она попала в поле зрения полицейских. И все по вине блогера-миллионника, который с ее помощью привлекал инвесторов для строительства вилл на берегу океана на острове Бали.

Однако на деле вся схема оказалась обманом. Корреспондент «Известий» Александр Меняйлов все расскажет.

Новости с райских берегов Бали: полиция Индонезии проверяет российскую телеведущую Ларису Гузееву по делу о мошенничестве с элитными виллами. Актрису связывают с аферой почти на 650 миллионов рублей. Вместе с ней под прицел восточных стражей порядка попал и скандально известный застройщик Сергей Домогацкий.

«Выходит статья, что Виктория написала заявление на меня и на Гузееву о возбуждении уголовного дела по мошенничеству. Что? При чем тут Гузеева?» — заявил застройщик.

На самом деле имя телеведущей не просто так фигурирует в обвинении Виктории Нейжмаковой. По ее словам, она купила ту самую виллу на острове Нуса-Пенида после многочисленных рекламных роликов в соцсетях телезвезды.

«Мы являемся инвесторами Сергея Домогацкого в проекты на острове Бали, Республика Индонезия, которые рекламировала Лариса Гузеева», — сообщила пострадавшая Виктория Нейжмакова.

Москвичка вложила в строительство около 12 миллионов рублей. За эти деньги ей предлагали личный райский уголок с невероятными видами на Бали. Такое оформление Сергей ни много ни мало окрестил «дизайном Домогацкого». На презентационных роликах все и правда выглядит красиво и качественно. В это поверили 26 человек, они заплатили застройщику около восьми миллионов долларов. Однако, как оказалось, до реализации доходят не все проекты строительного магната.

«На сегодняшний день стройка не ведется, запросы на предоставление документации не выполняются и возврат средств не осуществляется», — добавила другая пострадавшая, Кристина Воропаева.

Клиенты ждали дорогостоящие виллы три года. За это время Домогацкий и компания несколько раз смещали сроки сдачи по различным причинам, которыми застройщик активно делился в соцсетях со своей многомиллионной аудиторией.

«Государство в одностороннем порядке сменило зону земли. Четко написано, что земля подходит для туристического строительства, для строительства комплексов, вилл, отелей и т. д. Нам сделали „зеленую“ землю, а на „зеленой“ земле строиться нельзя», — пояснил предприниматель Сергей Домогацкий.

Строительный магнат обещал разобраться с проблемой в кратчайшие сроки. Результат можно наблюдать: вместо роскошных вилл — несколько бетонных коробок, повсюду разбросана строительная техника, но ни одного рабочего на объекте нет.

После Домогацкий и вовсе заявил, что был похищен мафией и испытал на себе все ужасы пыток. Правда, пока строительный магнат страдал на райских островах, предприниматели обнаружили остатки роскошных домокомплектов на продаже в Москве.

«Пока Сергей Александрович там героически сражается с мифическими бандитами, которых он сам себе придумал, которых героически побеждает, здесь, в Москве, продаются остатки былой роскоши. Это домокомплекты из бруса, которые уже напилены», — объяснил предприниматель Андрей Ларин.

Пострадавшие из России массово обращаются с заявлениями в полицию. Кроме того, претензии разбирают и в Индонезии. Как минимум десять иностранцев оценили ущерб от действий Домогацкого в 31 миллиард рупий.

«Мы очень надеемся, что индонезийская полиция проявит наступательность и активность, и честность в вопросе расследования данного дела, выяснит все обстоятельства, даст законное и обоснованное решение по этому вопросу», — подчеркнул адвокат Александр Зорин.

Теперь проблемы появились не только у строительного магната, но и у тех, кто рекламировал сомнительный бизнес по строительству дорогих вилл. Журналисты попытались пообщаться с Ларисой Гузеевой и узнать, что она думает по этому поводу, но ответ актрисы был краток.

По последним данным, Сергей Домогацкий задолжал всем деньги и приобрел апартаменты в Кейптауне за два миллиона долларов. Видимо, средств у строительного магната после этой покупки вообще не осталось, ведь, по словам соседей, предприниматель накопил крупный долг по коммуналке. Пока строитель роскошных вилл скрывается за границей, в Москве решается судьба его бизнесов. Прямо сейчас служители Фемиды разбирают дело о банкротстве ИП Домогацкого, а также его компании.

