Ждать недолго: назван срок индексации страховых пенсий в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Госдума утвердила план поэтапного увеличения выплат.

Индексация страховых пенсий в России пройдет с 1 января 2026 года. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Lenta.ru.

По словам депутата, в первом чтении в проекте бюджета уже предусмотрены средства на повышение выплат почти для 38 миллионов человек. Индексация составит 7,6 процента. Далее, как уточнила парламентарий, с 1 апреля 2026 года будет увеличен размер социальных пенсий на 6,8 процента, а с 1 октября повысятся военные пенсии и выплаты бывшим сотрудникам силовых ведомств. Рост денежного довольствия для этой категории пока прогнозируется на уровне 4 процентов, однако показатель может измениться в зависимости от инфляции.

В России насчитывается около 43 миллионов пенсионеров, и все они получат проиндексированные выплаты в соответствии с установленным графиком. Повышение станет частью общей программы поддержки граждан пожилого возраста и ветеранов труда.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года у части россиян также увеличатся пенсии. Это касается граждан, достигших 80-летнего возраста — для них фиксированная выплата к страховой пенсии удвоится с 8 907,7 до 17 815,4 рубля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.