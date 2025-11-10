А потом не пишет: почему люди исчезают без объяснений после свидания

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Смена манеры общения и для мужчин, и для женщин — это еще один способ обозначить свою позицию.

Люди исчезают без объяснений после свидания, потому что боятся задеть чужие чувства словами. Об этом сообщило издание Газета.ру со ссылкой на исследование.

Согласно опросу, каждый десятый россиянин предпочитает исчезнуть после личной встречи, если не планируют продолжать взаимодействовать с человеком, а 7% девушек и вовсе сразу отправляют контакт нового знакомого в блок. Из тех, кто предпочитает пропадать, больше половины, 59% женщин и 54% мужчин, признались, что выбирали молчание после свидания, желая прекратить общение не потому, что им все равно, а потому, что они боялись показаться грубыми и не хотели обидеть человека.

Почти половина из тех, кто выбирает такую стратегию (гостинг) чувствуют неловкость и вину за свое исчезновение. 30% таких мужчин отметили, что и не обязаны в подобных случаях что-то объяснять. Однако, даже придерживаясь подобного мнения, многие испытывают при этом неприятный осадок.

Половина респондентов предпочитает объяснить все честно и прямо. Но нашлись и те, кто переходит на намеки. Например, треть опрошенных начинает отвечать холодно и односложно, рассчитывая на сообразительность собеседника.

При этом среди всех респондентов 48% женщин и 38% мужчин сами периодически сталкивались с гостингом, а треть встречали такую стратегию поведения часто. В подобных случаях 30% женщин чувствуют растерянность, а еще 29% — любопытство и желание узнать причину исчезновения. Мужчины внешне стараются сохранять спокойствия, но почти у каждого шестого после этого падает самооценка, многие также отметили уязвленное самолюбие.

Каждая четвертая опрошенная представительница слабого пола считает, что если с обратной стороны нет реакции хотя бы день, то в общении можно ставить точку. 23% женщин-респондентов уверены, что сообщение должно прийти сразу после свидания, и если его нет, то они перестают ждать, уверенные, что продолжения не будет. Однако четверть мужчин ожидают реакции в течение трех дней, прежде чем отправить новую знакомую в категорию людей, практикующих гостиног.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как распознать женщину, которая знает себе цену.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.