В Ирландии начали извлекать тела около 800 младенцев из-под здания бывшего приюта

Детей тайно хоронили в старой канализационной системе десятилетиями.

Около 800 младенцев были тайно похоронены под зданием бывшего католического приюта для незамужних матерей в ирландском Туаме. Сейчас власти начали официальное извлечение останков — уже найдено около семи детских тел, захороненных в старой канализационной системе. Об этом сообщает People.

По данным Управления директора по санкционированному вмешательству в Туаме, эксперты проводят судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить возраст и время смерти малышей. Работы ведутся поэтапно, результаты ожидаются в течение нескольких месяцев.

Дом матери и ребенка Bon Secours действовал в Туаме с 1925 по 1961 год. Им управлял католический орден, а его стены стали символом тайн и насилия, окружавших незамужних женщин, которых туда отправляли рожать. Младенцы, умершие в приюте, часто не регистрировались официально и хоронились без надгробий.

О масштабах трагедии миру рассказала местная исследовательница Кэтрин Корлесс, которая изучила архивные записи и обнаружила документы о 796 умерших детях, чьи захоронения никогда не были отмечены. Ее находки поначалу подвергли сомнению, но именно они привели к началу официальных расследований.

«Я просто умоляла — достаньте младенцев из этой канализационной системы и похороните их по-человечески», — сказала Корлесс.

Раскопки на месте продолжаются под контролем Национального музея Ирландии. Следователи отмечают, что работа будет длительной, ведь важно не только извлечь тела, но и восстановить историю каждого ребенка, которому десятилетиями отказывали в имени и могиле.

