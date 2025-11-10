ФСБ задержала москвича за сбор данных о российских военных для Украины

В Москве ФСБ задержала мужчину по подозрению в госизмене

Мужчина также планировал диверсию на одной из ж/д станций московского региона.

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли деятельность 44-летнего жителя столицы, подозреваемого в государственной измене. Как уточнили в ЦОС ФСБ, мужчина самостоятельно установил контакт с представителями украинских спецслужб и запрещенной в России террористической организации. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным следствия, задержанный по указанию кураторов собирал сведения о месте проживания, транспортных средствах и маршрутах передвижения одного из российских военнослужащих. Кроме того, ему поручили подготовить диверсию на железнодорожной станции в Московском регионе.

В ведомстве отметили, что собранные материалы подтверждают его намерение перейти на сторону украинских вооруженных формирований и участвовать в боевых действиях против России. Мужчина был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Против него возбуждены уголовные дела по статьям 205.5 и 275 УК РФ — за участие в деятельности террористической организации и государственную измену. Подозреваемый заключен под стражу, расследование продолжается.

