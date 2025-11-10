«Выцарапали второе место»: российская сборная взяла серебро на ЧМ по прыжкам на батуте

Россияне взяли «серебро» в многоборье на ЧМ по прыжкам на батуте

Для наших спортсменов это первые за четыре года международные соревнования.

Россияне завоевали «серебро» в командном многоборье на Чемпионате мира по прыжкам на батуте, который проходил в Испании. Наши спортсмены суммарно набрали 23 балла. Для сборной эти международные соревнования стали первыми за четыре года, однако это не помешало нашим атлетам ярко вернуться и собрать коллекцию медалей.

«Хотел, чтобы мы закончили в тройке. Завершили этот общекомандный финал. Слава богу, что так получилось. Мы заработали, выцарапали второе место. Все очень здорово. Спасибо большое команде», — поделился серебряный призер чемпионата мира 2025 года Михаил Заломин.

Первыми в многоборье стали атлеты из Великобритании, обогнав россиян лишь на один балл. Всего наши спортсмены привезли из Испании шесть медалей — одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую. «Золото» на чемпионате мира завоевала Арина Каляндра. Она стала первой в соревнованиях на акробатической дорожке.

