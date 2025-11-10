Аэропорты на грани коллапса и невыплаченные пособия: последствия шатдауна в США

Фото, видео: www.globallookpress.com/Zhang Fengguo; 5-tv.ru

Сбой в графике перелетов зашел слишком далеко.

Из-за шатдауна крупнейшие аэропорты в США оказались на грани коллапса. Пока республиканцы и демократы пытаются договориться по бюджету, важные авиаузлы испытывают нехватку персонала. Отчего приходится массово отменять рейсы. И это — далеко не единственная проблема. О том, какой ущерб правительственный кризис наносит экономике США и простым американцам, расскажет корреспондент «Известий» Евгения Власова.

В аэропорту Ла Гвардиа, в самый серьезный день, когда непогода вошла в сочетание с нехваткой работников из-за федерального шатдауна, 60% запланированных рейсов не были выполнены. Печальная статистика выходных: более двух с половиной тысяч авиарейсов отменены, свыше десяти тысяч полетели с задержками, среднее время ожидания, когда объявят посадку, приближается к пяти часам.

«Это расстраивает и сбивает планы. Чувствую, что ситуация вышла из-под контроля, но я ничего не могу с этим поделать. Остается надеяться на лучшее», — призналась одна пассажирка.

«Это очень тревожит многие семьи, особенно родителей, которые ждут домой в гости своих детей-студентов. Мы очень разочарованы», — признался другой путешественник.

Авиадиспетчеры, которые последний раз получали зарплату уже месяц назад, отказываются работать и массово уходят на больничный. Минтранс ограничил даже коммерческие пуски ракет.

«Ситуация ухудшается с каждым днем. Все больше авиадиспетчеров не выходят на работу. Они остаются без зарплаты, потому что демократы отказываются им платить», — заявил министр транспорта США Шон Даффи.

Рекордный хаос в авиаперевозках ждут на День благодарения 27 ноября, когда десятки миллионов американцев отправляются в поездки навестить родственников. Сбой в графике перелетов зашел слишком далеко. Даже если шатдаун к тому моменту завершится, последствия будут ощущаться долго.

«Даже если всем диспетчерам в конце концов дадут деньги, представьте себе, какой это стресс: надо платить за аренду жилья, электричество, еду в конце концов. А как чувствуют себя люди, кто получает пособия по программам продовольственной помощи с задержкой или частично?» — добавила жительница Нью-Йорка Келли Эрнандес Алонсо.

Это, в свою очередь, может вызвать рост цен в магазинах. Очереди не только в аэропортах, но и у пунктов раздачи еды. Выплата пособий на продукты малоимущим гражданам приостановлена. Угроза нехватки продуктов стала реальностью для 40 миллионов американцев, а это каждый восьмой житель страны.

«Мы заметили влияние на экономику с первого дня шатдауна, но ситуация становится все хуже и хуже. При президенте Трампе последние два квартала у нас была фантастическая экономика, а теперь, по прогнозам, экономический рост в этом квартале может сократиться вдвое», — подчеркнул министр финансов США Скотт Бессент.

Министр финансов США Скотт Бессент, как и многие в администрации президента, считает главными виновниками шатдауна демократов. Те требуют включить в бюджет субсидии на здравоохранение для 24 миллионов американцев, их медстраховка заканчивается в конце года. Республиканцы же требуют сперва разблокировать работу правительства без предварительных условий, а президент США — вообще лишить денег систему медстрахования Obama Care.

«Я рекомендую республиканцам в Сенате, чтобы сотни миллиардов долларов, которые сейчас страховые компании высасывают для спасения ужасной системы здравоохранения Obama Care, были направлены непосредственно людям, чтобы они могли купить свою лучшую медицинскую страховку», — заявил президент США Дональд Трамп.

В качестве утешения Трамп пообещал выплатить большинству американцев по две тысячи долларов из доходов от введенных им пошлин. Пока Штаты, по самым скромным подсчетам, теряют по 16 миллиардов долларов в неделю. 15-й шатдаун за 44 года стал самым продолжительным — 41 день.

