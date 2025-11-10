Своих не бросаем: как ремонтные бригады спасают разбитые танки в зоне СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

Саперы активно расчищают разминированные территории.

Важнейшую миссию на передовой выполняют ремонтные бригады, которые в полевых цехах восстанавливают технику, от чьей работы в том числе зависят жизни бойцов. Причем, часто работают в тесной связке с саперами. Они сначала разминируют освобожденную территорию, после чего эвакуируют бронемашины. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин все увидел.

Посреди минного поля перед бывшим опорным пунктом ВСУ стоит Т-72. Бойцам 99-го рембата 51-й армии группировки войск «Центр» нужно его эвакуировать.

«В первую очередь, это наши танки, хоть они и убитые, разбитые, но мы должны их вытянуть. Они должны домой вернуться, не хоронить же их тут. Ну а дальнейшая судьба их — наши командиры уже распорядятся. Где-то можно запчасти снять, элементы какие-то живые. На восстановление других танков», — сообщил военнослужащий 99-го ремонтного батальона 51-й гвардейской армии ЮВО группировки войск «Центр» Дмитрий Иванов.

Рембат работает вместе с саперами, сначала на пути эвакуации подрывают все найденные мины.

Противник минирует территорию очень хитро. Сначала бурит глубокую яму, на дно которой штабелем одну на другую складывает несколько противотанковых мин. На них ставит бревно, на бревно доску, и присыпают толстым слоем земли. Щуп саперный эту землю не пробивает, а миноискатель на металл не срабатывает, потому что там бревно, а до мин очень далеко. Разминировать такую мину можно только наехав на нее тралом, и то не всегда, потому что грунт сначала уплотняется, а срабатывает только на тяжелую технику.

Поэтому никаких гарантий нет, бывали случаи, когда техника трижды проезжала над такой ловушкой, и только потом мины срабатывали.

«Мины можно поснимать вокруг, но то, что под танком, ни один сапер сейчас не увидит, пока мы его не дернем. Сейчас возможен такой вариант, что начнем дергать, а там танковая мина под нами. Она может взорваться», — пояснил Иванов.

Сначала у погибшего танка сваркой срезают минный трал, которым он уперся в грунт, манипулятором убирают в сторону. Затем подъезжает бронированная ремонтно-эвакуационная машина на базе такого же Т-72. БРЭМка берет танк на буксир, самое сложное — сдвинуть его с места. И в этот момент раздается взрыв.

Кадры экшн-камеры, которая была закреплена на корме тягача. К счастью, никто не пострадал и даже камера каким-то чудом уцелела.

Возможно, когда-нибудь этот танк еще повоюет. Т-72 отправят в тыл, переплавят в Т-90, и он вновь вернется в строй. По крайней мере, бойцы рембата в это верят.

