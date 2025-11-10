«Все могло быть гораздо хуже»: мальчику оторвало руку в утробе матери

Фото: www.globallookpress.com/Tejas Sandhu

Том и Фейт были рады пополнению в семье, пока им не открылась страшная правда.

В британском графстве Дарем у новорожденного мальчика обнаружили отсутствие левой кисти, которая была «отрезана» в утробе матери, сообщает The Independent.

Том Нобл и Фейт Ричмонд из Миддлтон-Сент-Джордж узнали о беременности в августе 2024 года и радовались предстоящему пополнению семьи, пока на 15-й неделе частное обследование не выявило, что у их будущего сына отсутствует левая рука.

Позднее дополнительные анализы подтвердили редкий диагноз — синдром амниотических перетяжек, при котором части амниотической оболочки внутри матки образуют ленты, способные пережимать или отрезать конечности плода. Врачи пояснили, что именно такая лента «отсекла» руку мальчика от середины предплечья.

После еженедельного наблюдения новорожденный, которого родители назвали Эзра, благополучно появился на свет в апреле 2025 года. Том Нобл отметил, что они безмерно рады, что сын жив и здоров.

«Все могло быть гораздо хуже. Он справится, найдет свой путь», — добавил отец ребенка.

Фейт Ричмонд призналась, что новость о травме ребенка стала для нее настоящим шоком, словно это произошло не с ней. После 28-й недели беременности врачи сообщили, что вероятность выживания малыша значительно выросла. Эзра родился на 37-й неделе и сейчас проходит обследование каждые три месяца в госпитале имени Джеймса Кука, где специалисты следят за его развитием.

