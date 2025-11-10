Комплекс личной крепости: Усольцев перед пропажей находился в состоянии сильного стресса

Фото: Telegram/ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края/nlizaalert24krsk

Психотерапевт охарактеризовал мужчину как стратегического лидера с чертами перфекционизма.

Врач-психотерапевт и профайлер Руслан Панкратов, изучив видеозаписи пропавшей семьи Усольцевых, пришел к выводу, что 64-летний Сергей Усольцев испытывал сильный стресс перед исчезновением. Его слова приводит aif.ru.

На кадрах, по его наблюдениям, мужчина выглядел замкнутым и напряженным, тогда как его супруга Ирина чаще улыбалась.

Специалист отметил, что закрытые позы, прижатые руки, наклон головы и сдержанная мимика говорили о внутреннем напряжении и психологической обороне. По мнению Панкратова, подобное поведение характерно для людей, привыкших постоянно держать все под контролем из-за своей профессии.

Эксперт также описал Усольцева как человека с лидерскими качествами и склонностью к перфекционизму, требовательного к себе и окружающим, но способного проявлять теплоту в отношениях с близкими. Он предположил, что из-за этого внутреннего самообладания эмоции могли долго подавляться.

Сергей Усольцев, его 48-летняя жена и пятилетняя дочь пропали в конце сентября во время похода в районе горы Буратинка в Красноярском крае. После того как семья перестала выходить на связь, было возбуждено уголовное дело.

Рассматривались разные версии пропажи — от нападения животных до побега за границу. Волонтеры проверили охотничьи домики и туристические укрытия, однако следов семьи не обнаружили. Основной версией остается то, что супруги с ребенком могли заблудиться в тайге и погибнуть от холода.

