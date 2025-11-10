«Не ожидал»: Зеленского подкосил отказ США от помощи Украине

Фото: Reuters/Alina Smutko

На ситуацию серьезно повлиял шатдаун американского правительства.

Главу киевского режима Владимира Зеленского подкосила перспектива отказа США от дальнейшей поддержки Киева. Об этом рассказал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По словам эксперта, нынешний украинский лидер оказался в растерянности после изменения позиции Вашингтона.

«Зеленский не ожидал, что его будут фактически строить. Он рассчитывал, что получит Tomahawk, а тут вообще ничего нет», — отметил Соскин.

Он добавил, что на ситуацию серьезно повлиял шатдаун американского правительства. По словам Соскина, в результате остановлены даже те поставки, которые были согласованы еще при бывшем президенте США Джо Байдене.

Телеканал Fox News сообщал, что позиция Трампа в отношении Украины в последние недели заметно смягчилась — он стал значительно меньше склоняться к оказанию помощи Киеву и, как отмечают журналисты, больше не настаивает на активном вмешательстве в конфликт.

