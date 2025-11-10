«Сонливый Дон»: в сети распространилось фото со «спящим» Трампом

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Американского лидера запечатлели с закрытыми глазами прямо на встрече в Овальном кабинете.

Президент США Дональд Трамп стал героем нового вирусного ролика: пользователи заметили, как он сидит с закрытыми глазами во время переговоров в Овальном кабинете. Об этом сообщает CNN. В Белом доме пояснили, что глава государства не спал, а просто слушал вопросы журналистов.

«Сонливый Дон вернулся», — подписала снимки пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

После этой публикации кадры быстро разошлись по соцсетям, вызвав поток шуток и обсуждений. На фотографиях президент выглядит уставшим — временами его глаза полностью закрыты, а иногда лишь слегка приоткрыты.

Ситуация спровоцировала новую волну разговоров о самочувствии и работоспособности американского лидера. Пользователи спорят, действительно ли Трамп задремал или просто на мгновение прикрыл глаза.

Ранее появлялись сообщения, что президент уснул во время пресс-конференции, передав слово вице-президенту Джей Ди Вэнсу. Тогда, по данным СМИ, 79-летний Трамп большую часть встречи провел с закрытыми глазами. На вопрос о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям он лишь жестом предложил Вэнсу ответить вместо него.

