Силы ПВО России за ночь уничтожили 71 украинский дрон

Большинство беспилотников сбили над Брянской областью.

В ночь с 9 на 10 ноября средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа (БПЛА) над регионами РФ. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись 11 российских городов. Так, в небе над Белгородской областью ВС РФ уничтожили 29 дронов, над Курской областью — семь, над Липецкой и Смоленской областями — по пять, над Орловской, Тверской и Самарской областями — по четыре, над Крымом — три, над Калужской, Ростовской и Тульской областями — по одному.

Кроме того, боевики ВСУ направили семь БПЛА в акваторию Черного моря. Все цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы дежурными силами ПВО РФ.

С момента начала специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, регионы страны неоднократно подвергались ударам со стороны ВСУ. Противник использует не только беспилотные летательные аппараты, но и ракетное вооружение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинские дроны повредили жилые дома в Орле. По данным губернатора региона Андрея Клычкова, пострадавших среди людей в результате этого нет.

