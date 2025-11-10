Двусмысленное высказывание: слова министра Японии о Курилах спровоцировали скандал в стране

Фото: www.globallookpress.com/ Aleksander Lyskin

Вынужденные извинения — лишь малая часть последствий резонансной фразы.

Министр по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавада, находясь на мысе Носаппу в городе Немуро префектуры Хоккайдо, заявил, что «это самое близкое место к иностранному государству». Высказывание вызвало широкий общественный и политический отклик в Японии. Об этом сообщает агентство Киодо.

Выражение Кикавады было воспринято как намек на то, что он рассматривает так называемые северные территории как чужую землю, то есть фактически принадлежащую России. Это вызвало резкую критику и официальную реакцию. Генеральный секретарь правительства Японии Минору Кихара сообщил, что знаком с этими высказываниями и сделал министру выговор, призвав проявлять большую ответственность. При этом Кихара вновь подтвердил позицию Токио, заявив, что эти территории являются «исконной территорией» Японии.

Позже сам Хитоси Кикавада перед бывшими жителями Курильских островов принес извинения за сказанное и пообещал в дальнейшем проявлять осторожность в высказываниях.

Контекст спора — давний Курильский вопрос между Москвой и Токио. Камнем преткновения остаются острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Япония ссылается на трактат 1855 года, тогда как Москва утверждает, что по итогам Второй мировой войны острова вошли в состав Советского Союза и их суверенитет не оспаривается. В 1956 году была подписана совместная декларация, предполагавшая рассмотрение передачи Хабомаи и Шикотана после мирного договора, но последующие переговоры не привели к решению.

Последствия инцидента усложняют и без того напряженные отношения: Москва после начала СВО ввела ответные меры, прервав переговоры по совместной хозяйственной деятельности на островах и отменив безвизовые поездки японцев на Южные Курилы, а диалог по многим вопросам фактически приостановлен.

