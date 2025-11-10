Становятся незнакомцами: почему больные Альцгеймером перестают узнавать родных

Фото: 5-tv.ru

Ухудшение целостного восприятия окружающих наблюдается уже на ранних стадиях заболевания.

Ученые из Медицинской школы Университета Вирджинии выяснили, что потеря способности узнавать близких при болезни Альцгеймера может быть вызвана разрушением защитных структур мозга. Об этом сообщает журнал Alzheimer’s & Dementia (A&D).

Речь идет о перинейрональных сетях, которые окружают нейроны зоны СА2 гиппокампа. Эти сети состоят из внеклеточного матрикса и обеспечивают устойчивую связь между нервными клетками, что необходимо для формирования и хранения воспоминаний. Когда такие структуры разрушаются, нарушается социальная память — человек перестает узнавать знакомые лица, хотя другие виды памяти могут оставаться без изменений.

Эксперименты на лабораторных мышах подтвердили: при повреждении перинейрональных сетей животные теряли способность различать знакомых особей, но сохраняли память на предметы. Исследователи также протестировали препараты, способные предотвратить разрушение сетей, и обнаружили, что после такой терапии грызуны продолжали узнавать друг друга.

Руководитель работы Харальд Зонтхаймер отметил, что защита этих структур на ранних стадиях может помочь замедлить или предотвратить потерю социальной памяти у пациентов с болезнью Альцгеймера.

