Экс-президента Южной Кореи обвинили в попытке спровоцировать военный конфликт с КНДР

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В прошлом году Юн Сок Ель был арестован после неявки на вызов в Управление по расследованию коррупции.

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обвинен в попытке спровоцировать военный конфликт с КНДР. Об этом сообщают журналисты агентства Yonhap со ссылкой на данные спецпрокурора. Следователи пришли к выводу, что в октябре 2024 года политик и ряд высокопоставленных военных направили на Пхеньян беспилотник в надежде на ответную реакцию и повод для введения военного положения.

Действия экс-президента были расценены как государственная измена, так как в результате провокации стали известны некоторые сведения об оперативных возможностях южнокорейской армии. Все потому, что дрон упал в районе столицы КНДР, и это привело к раскрытию военной тайны.

В декабре 2024-го суд предъявил обвинение Юн Сок Ёлю, а также бывшему министру национальной обороны Ким Ён Хену и экс-командующему контрразведывательным командованием вооруженных сил Ё Ин Хену. Всех троих уличили в госизмене, воспрепятствовании осуществлению прав и злоупотреблении высоким положением и властью. Юну объявили импичмент.

Политик после этого не отреагировал на вызов к следователю, а также не пришел по запросу в Управление по расследованию коррупции. В связи с этим судом был санкционирован ордер на его арест. Охранники резиденции Юна не позволили его задержать, им было разрешено даже открыть огонь по правоохранителям. Со второй попытки стражи правопорядка выполнили задачу примерно через две недели. 4 июля он был отстранен от должности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский лидер Дональд Трамп заявил о строительстве Южной Кореей атомной подводной лодки для США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.