Зеленский заявил, что в отличие от всего остального мира не боится Трампа

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

Более того, президент Украины планирует заказать у США 27 комплексов Patriot.

Соединенные Штаты и Украина — стратегические партнеры и друзья, и между странами нет конфликтов. Об этом в интервью журналистам The Guardian сообщил лидер киевского режима Владимир Зеленский.

Он не согласился с тем, что последняя встреча с американским президентом Дональдом Трампом прошла напряженно. Более того, Зеленский планирует приобрести у США 27 зенитных ракетных комплексов Patriot.

Президент Украины также подчеркнул — он не боится Трампа, между ними нормальные, конструктивные деловые отношения. Это спорит с позицией журналистов издания Financial Times, отмечавших, что на переговорах 17 октября в Белом доме американский коллега призвал его принять условия России для урегулирования и пригрозил полным уничтожением Украины в противном случае, а потом отбросил карты линии фронта.

Зеленский утверждает, что все это выдумки, и Трамп никаких бумаг не разбрасывал. По его словам, украинская делегация представила американской три стенда и показала, как можно «ослабить Москву» и заставить ее начать переговоры. Глава киевского режима добавил, что «все в мире» боятся Дональда Трампа, но только не он.

«Мы не враги Америке. Мы друзья. Так чего же нам бояться?» — сказал Зеленский.

Президент сообщил, что в данный момент вооружения он может получить у европейских стран, но в дальнейшем планирует заказать у Штатов Patriot. Что же касается Трампа, он не раз утверждал, что и с Зеленским, и с российским президентом Владимиром Путиным поддерживает хорошие отношения. Но с последним переговоры проходят сложнее, и с ним играть не стоит. Американский лидер хотел встретиться с Путиным в Будапеште в октябре, но вскоре передумал, так как пока не видит возможности получить желаемый результат.

