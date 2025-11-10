Новая схема: мошенники активизировались перед «черной пятницей»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Аферисты развернули свой обман вокруг маркетплейсов.

В преддверии «черной пятницы» активную подготовку начали и мошенники. Аферисты разработали новую схему обмана.

Теперь они звонят от имени продавцов маркетплейсов. Говорят, что из-за технического сбоя система продублировала заказ, и с карты будет списана двойная сумма. Для отмены операции предлагают перевести деньги на специальный счет или предоставить реквизиты. Затем жертва обмана получает поддельное подтверждение об операции, а мошенники — все средства с карты.