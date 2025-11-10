Штраф за брошенных животных могут поднять до 30 тысяч рублей

Фото, видео: 5-tv.ru

По статистике, каждый год 100 тысяч питомцев остаются на улицах и законсервированных на зиму дачах.

Россиян могут обязать регистрировать домашних животных. В том числе из-за печальной статистики: 100 тысяч питомцев ежегодно остаются бездомными, такие цифры озвучили в Госдуме.

Причем, большую часть бросают дачники после летнего сезона, оставляя их в законсервированных загородных домах на всю зиму. Как будет работать система система учета и спасет ли это ситуацию — расскажет корреспондент «Известий» Юлия Майданова.

Кажется, в животных порой больше человеческого, чем в людях. Дворняга Бьянка — приемная мама. Она усыновила щенков другой собаки, которая погибла под колесами машины. Утащила их в яму подальше от людей, выкормила троих своих и пятерых приемных. Семейство обнаружили волонтеры в подмосковном садоводстве. Выяснилось: Бьянку хозяева выбросили после того как она ощенилась.

Петербурженка Ольга Зубкова увидела пост о Бьянке и не раздумывая поехала за ней. Забрала домой кормящую маму с щенками.

«Я когда увидела эту собаку, я подумала, что все, не смогу я ночью спать, если эта собака останется на улице, вот честно, так и говорю», — призналась Ольга Зубкова.

Когда малыши подросли, Ольга раздала их в добрые руки. А Бьянка, которая очень полюбила свою теплую подстилку, останется жить у Ольги. Новая хозяйка взяла на себя огромную ответственность. За время жизни на улице собака натерпелась всякого: у нее нет глаза, обнаружили опухоль в груди, липомы по всему телу. Бьянка всегда будет нуждаться в особом уходе.

Надоел, хозяева наигрались. И нашли такой способ избавиться от собаки — привязать к дереву в лесу. Неравнодушные прохожие спасли Семена, такое имя получил пес, и передали волонтерам фонда помощи животным. К сожалению, подобные истории не редкость: в лесах Ленобласти постоянно находят собак, привязанных к деревьям.

«Я считаю, что это жестокое обращение с животными. Обязательно надо чипировать животных, регистрировать их, ну и ужесточать законы по жестокому обращению с животными», — отметил директор фонда помощи животным «Северный медведь» Сергей Лучинский.

Неравнодушные жители нескольких СНТ в Красносельском районе взяли на себя заботу о брошенных на дачах кошках. Но на корм и услуги ветеринаров может уходить по пять тысяч рублей в месяц — это накладно, особенно для пенсионеров.

«Сено покупаем специально для них, чтобы тепло было, обустраиваем такие домики. Потому что, когда наступают морозы, животные замерзают, просто погибают. Малыши вообще погибают сразу», — рассказала жительница СНТ «Дружба» Людмила Михайлова.

В России ежегодно 100 тысяч животных становятся бездомными, число назвал депутат Владимир Бурматов. Проблему активно обсуждают в Государственной Думе.

Когда начинается дачный сезон, животные приходят к домам и нередко остаются на все лето. А осенью хозяева закрывают дома, а кошек и собак в квартиры с собой не забирают. Пушистики привыкают, дают потомство. Однако наивно полагать, что дачные животные такие же самостоятельные, как лесные хищники, и способны найти себе пропитание. Все они кем-то брошены и не всегда могут постоять за себя.

«Они родились рядом с человеком и они привыкли все-таки к человеческой какой-то, ну хотя бы минимальной заботе. Одичавшие собаки-парии, они не так зависимы от человека, но они не будут жить у вас на участке и приходить к вам, просить у вас еды», — рассказала ветеринарный врач Наталия Граубергер.

По закону хозяина, который выбросил животное, могут оштрафовать. Правда, вряд ли того, кто решит избавиться от кошки или собаки, это остановит. Для граждан предусмотрен штраф до трех тысяч рублей, для должностных лиц — до 15, для юридических — до 30.

Да и доказать вину очень сложно: нерадивый хозяин всегда может заявить, что это не его животное. Сейчас законодатели рассматривают инициативу об обязательной регистрации кошек и собак. Она предполагает, что каждый Пушок и Рекс будет приписан к паспорту хозяина. Закон может заработать осенью следующего года.

«Если заводчики при продаже будут чипировать своих питомцев, своих выпускников, то эта система заработает быстрее. Если приюты подключатся к этой системе и будут тоже отдавать своих выпускников чипированными и внесенными в базу, эта система запустится гораздо быстрее», — рассказала член межведомственной рабочей группы по совершенствованию законодательства при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ Светлана Алексеева.

Поставить питомца на учет можно будет в ветеринарной клинике. Процедуру обещают сделать бесплатной. А чтобы понимание ответственности за тех, кого приручили, появлялось еще до приобретения питомца, парламентарии предлагают существенно повысить штрафы. Оставил собаку или кошку на даче — плати 30 тысяч, а не три.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.