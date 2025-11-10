FPV-дроны совершили налет на ВСУ в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Операторы наших беспилотников не пропустят ни одной вражеской цели.

Военнослужащие отдельного разведывательного батальона гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» ежедневно поражают объекты, технику и личный состав ВСУ в тылу противника в Запорожской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

С помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени операторы наблюдают за обстановкой, отслеживают передвижения противника, вскрывают замаскированные пункты управления, корректируют огонь реактивной и ствольной артиллерии.

В ходе разведывательного полета обнаружив потенциальный объект противника, операторы БпЛА проводят его доразведку. После подтверждения цели координаты передаются расчетам FPV-дронов, которые, в свою очередь, наносят точные удары по вражеским объектам.

Уничтожение антенн или ретрансляторов, а также укрытий и средств передвижения, сильно затрудняет противнику координацию действий своих подразделений.

Группировка войск «Днепр» активно использует дроны для ведения разведки, корректировки огня артиллерии и ударов БпЛА-«камикадзе» и поражения личного состава, техники и объектов противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ