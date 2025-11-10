Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

На подступах к Красноармейску экипажи наших боевых машин уничтожили склад с боекомплектом и огневую точку ВСУ.

Экипаж танка Т-72Б3М 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка группировки войск «Центр» огнем с закрытой огневой позиции уничтожил склад с боеприпасами и огневую точку ВСУ на подступах к городу Красноармейск Донецкой Народной Республики. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив целеуказания наземной разведки и оперативную видеокоррекцию от расчёта БпЛА в режиме реального времени, танкисты навели боевую машину на цель и выполнили серию точных выстрелов 125-мм осколочно-фугасными снарядами с дистанции более 6 км. Благодаря постоянной передаче сведений с воздуха экипаж получал актуальную информацию о положении цели, ее изменениях и результатах огневых действий. Это повысило точность огневого поражения и сократило число дополнительных выстрелов.

Огневое воздействие танкистов группировки войск «Центр» на позиции украинских неонацистов привело к детонации схрона с боеприпасами, разрушению их укрытий и поражению живой силы, что создало благоприятную оперативную обстановку для работы штурмовых групп, обеспечив дальнейшее продвижение в глубину обороны противника.

Применение метода «полупрямой наводки» с постоянной корректировкой по данным беспилотников делает танковые удары более точными и оперативными. Удар по цели выполняется на основе комбинированной информации: первоначального целеуказания по разведданным и оперативной видеокоррекции с БпЛА в реальном времени.

Применение «полупрямой наводки» требует слаженной работы подразделений разведки, расчетов БпЛА и огневых средств, оперативного обмена информацией и отработанных процедур взаимодействия — все это повышает эффективность и безопасность действий в боевой обстановке.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

