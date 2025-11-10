Мы живем на грани ядерной войны? Скотт Риттер призвал политиков к переговорам

Фото, видео: 5-tv.ru

Американский автор, бывший разведчик, представил свою книгу «Дорога в ад» в Москве.

Американский колумнист, бывший американский морпех-разведчик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер написал книгу, в которой предупредил мир об угрозе ядерного конфликта. Куда более близкой, чем многие полагают. Презентация его труда «Дорога в ад» состоялась в Москве. В беседе с журналистами автор так и заявил: мир находится на грани ядерной войны».

Как отметил Риттер, многие люди считают ее немыслимой, настолько ужасной, что невозможно представить. Но уже сегодня существуют процессы, которые, если начнутся, никто не сможет остановить. И это должно побудить общество и политиков к противостоянию угрозе, к осторожности и обеспечению безопасности.

«Люди осознают это только тогда, когда будет слишком поздно, и жизнь закончится… И Поэтому мы будем жить на грани ядерной войны каждую минуту каждого дня, пока не изменим существующие политики», — отметил Риттер.

Будучи морпехом, признался писатель, он служил в артиллерийском батальоне и каждый год вместе с другими военными регулярно тренировался принимать и применять ядерное оружие. Риттер как никто другой знает, что мужчины и женщины, которым доверена эта «ужасная ответственность», выполнят приказы, если таковые поступят. И современное общество должно сделать все возможное, чтобы их никогда не призвали выполнить приказ.

Книга «Дорога в ад», как подчеркнул автор, является предупреждением для всех, кто может столкнуться с последствиями ядерной войны. Каждый человек на Земле — от работяги до большого политика — рискует. И каждый, уверен писатель, должен прочитать его труд. И не только американцы, россияне тоже.

«Для меня победа означала бы введение содержательных переговоров с американскими и российскими политиками об опасности ядерной войны и о том, как мы можем начать путь отдаления от угрозы ядерного конфликта», — заключил Риттер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о случае, который еще 60 лет назад мог положить начало ядерной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Сегодня ситуация тоже кажется шаткой. Президент США Дональд Трамп заявляет о старте испытаний ядерного оружия, указывает на аналогичные действия КНР и России. РФ тоже наготове. Осталось только выяснить, есть ли в этом шаге реальная необходимость.

