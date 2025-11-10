Микроавтобус перевернулся после столкновения с легковушкой в Самарской области

МЧС: Автобус перевернулся после столкновения с легковушкой в Самарской области

Пятеро из семи пострадавших в ДТП получают медицинскую помощь в больнице.

Микроавтобус «Газель» перевернулся после столкновения с легковым автомобилем Volkswagen Golf в Волжском районе Самарской области. Семь человек получили ранения, пятерых из них доставили в медучреждение, они получают помощь. Об этом сообщили представители главного управления МЧС по региону в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что заказной микроавтобус следовал из села Максимовка в Самару. Столкновение произошло на шестом километре автодороги «Белозерки — Черновский — Николаевка» в районе населенного пункта Черноречье. Обошлось без жертв, детей среди пострадавших также нет.

По предварительной информации, водитель легковушки выехал на встречную полосу, причины его нарушения выясняются. После удара микроавтобус перевернулся, Volkswagen съехал с дороги и опрокинулся. Всего в автобусе находились 13 пассажиров и водитель. На месте ДТП привлекались 17 человек и семь единиц техники. Правоохранители и сотрудники экстренных служб выясняют все обстоятельства аварии и проводят проверочные мероприятия.

