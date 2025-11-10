Около 30 человек пострадали при столкновении поездов в Словакии

Фото, видео: Reuters/Radovan Stoklasa; Facebook*/1166665598255454; 5-tv.ru

Полиция Братиславы ведет расследование аварии и оценивает ущерб, медики спасают жизни — часть раненых в тяжелом состоянии.

Тридцать человек получили ранения различной степени тяжести в результате столкновения двух поездов в Словакии. Удар двух составов произошел вблизи станции Пезинок неподалеку от Братиславы. Об этом сообщают журналисты местной газеты Pravda.

«Пострадали 30 человек, несколько из них находятся в тяжелом состоянии. Некоторые из них уже доставлены в Университетскую больницу Братиславы (UNB) и больницу Бори», — сказано в материале.

На страницах издания ta3 также появилась информация, что в данный момент на месте происшествия остаются как минимум десять пострадавших, девять из них в тяжелом состоянии. Движение поездов нарушено, а на поврежденном участке оно полностью перекрыто.

Помимо шести бригад скорой помощи, которые уже работают в районе аварии, туда направлены спасательные подразделения. Также, чтобы контролировать ситуацию, к месту ДТП выехал министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток.

Междугородний экспресс следовал из Кошице в Братиславу, второй состав, региональный, направлялся из Братиславы в Нитру. Столкновение произошло вечером 9 ноября. Известно, что один из поездов двигался со скоростью 80 километров в час. Несмотря на это, составы не сошли с рельсов после удара.

