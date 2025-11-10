Люся Чеботина объяснила всеобщую ностальгию по нулевым: «Это было ярко»

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Певица не против воспоминаний, но не разделяет тоску по минувшей эпохе клубов и джинсов с заниженной талией.

Певица Люся Чеботина не скучает по нулевым, хотя и отмечает повальные приступы ностальгии — в разговорах, музыке, моде и кино. Пока популярные режиссеры восстанавливают в памяти зрителей картины лихих девяностых и шальных нулевых, погружаясь в историю, артистка предпочитает жить сегодня. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru за кулисами концерта «Звезды Востока 2025», который прошел на сцене «Live Арены» в Москве.

Как отметила Чеботина, она понимает, почему многие так сильно скучают по своему 2007-му. Это было, по ее мнению, самое модное время, когда столица «сияла разными красками, брендами, люксовыми автомобилями. Это также была эпоха клубов, молодые (и не очень) москвичи проводили ночи напролет, курсируя от одного заведения к другому.

«Сейчас я, например, очень знаю мало людей, которые ходят в клубы, и то очень редко. Я сама не люблю клубы и туда не хожу. Поэтому, мне кажется, все ностальгируют, потому что всем нравится, что это было очень ярко, очень эффектно, но при этом все уже как будто от этого устали. Поэтому просто хочется поностальгировать, уделить этому какое-то легкое внимание и забить», — заключила звезда.

Люся Чеботина родилась в 1997 году, ее детство пришлось на расцвет эпохи, о которой она говорит в интервью. Однако цикличность моды такова, что сегодня и она периодически выступает в нарядах, вдохновленных нулевыми. И в свои 28 лет пока не знает наверняка, что такое ностальгия по молодости, какой бы она ни была. Зато у нее есть другие проблемы, с которыми приходится разбираться.

Например, яростный хейт от известного музыкального критика Сергея Соседова, который не выбирает выражений, описывая свое недовольство. По словам эксперта, даже с фонограммой Чеботина не способна попадать в ноты. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на его атаки отвечает сама артистка.

