Шокирующие кадры: высокая волна убила троих человек во время шторма на Тенерифе

На одном из опубликованных видео можно заметить как поток воды сносит туристов с пирса.

Опубликованы кадры сильного шторма на острове Тенерифе, где трое человек погибли и 15 пострадали из-за высоких волн. О трагических инцидентах сообщала газета El Periódico.

Известно, что в Пуэрто-де-ла-Крус погибла 79-летняя гражданка Нидерландов, другая женщина утонула в Ла-Гуанче, еще один мужчина был найден мертвым в Гранадилье.

В общей сложности пострадали 15 человек. У троих мужчин серьезные травмы, в том числе повреждения конечностей, часть пострадавших отделалась ушибами.

Местные жители, едва не утонувшие в Пуэрто-де-ла-Крус, были спасены работниками полиции и очевидцами из числа гражданских, находившимися на месте. Пожилую голландку пытались реанимировать представители специальных служб, а затем экипажи машин скорой помощи, но в итоге констатировали ее смерть. Об этом сообщил местный центр по чрезвычайным ситуациям и координации безопасности.

Отмечается, что правительство Канарских островов объявляло предупреждение за три дня до начала шторма.

