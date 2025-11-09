В дилерской сети ограничили продажи автомобилей Lada Largus

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Росстандарт и АО «Автоваз» проводят необходимые экспертизы.

Продажи автомобилей Lada Largus в дилерских центрах будут ограничены, начиная с 21 октября 2025 года, из-за проблем при вращении рулевого колеса. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Росстандарта.

«АО „Автоваз“ проинформировало Росстандарт о принимаемых мерах, направленных на предотвращение возможных рисков, связанных с затруднением при вращении рулевого колеса на автомобилях Lada Largus», — отметили в ведомстве.

По информации ведомства, ограничение продаж продлится до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов, связанных с этой моделью автомобилей.

Также в Росстандарте добавили, что специалисты АО «Автоваз» совместно с поставщиком гидроусилителя рулевого управления продолжают поиск причин возможного несоответствия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, рекомендованные розничные цены на новые автомобили в России выросли на 2 до 7% с августа по ноябрь 2025 года. Фактический рост составил от 5 до 20%. При этом ряд производителей, наоборот, значительно снизили цены на некоторые из своих моделей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.