Волонтеры нашли тело погибшего зацепера из Лобни

На месте обнаружения останков работают эксперты.

Волонтеры нашли тело погибшего в Московской области зацепера, 14-летнего Всеволода Серова. Об этом MSK1.RU сообщила член добровольческой организации Инна Касьянова.

Мальчик сбежал из дома в Лобне четыре недели назад. Его труп обнаружили в Дмитровском районе. На месте страшной находки работают эксперты, точную локацию поисковики не назвали.

Ранее 5-tv.ru писал, что отец мальчика подтвердил его гибель. По предварительной версии, подросток залез на крышу поезда и получил мощный удар током.

На различных частях железнодорожных путей находили то обувь, то телефон, то части тела Серова. Ранее экспертиза подтвердила личность погибшего. Мальчик ушел из дома ночью, вылез через окно и отправился на сходку единомышленников, собираясь вместе с ними заниматься «зацепингом». Естественно, опасное увлечение привело к печальным последствиям.

