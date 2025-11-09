В Малайзии после крушения лодок пропали почти 300 мигрантов
Фото: www.globallookpress.com/Marcin Nowak
Инцидент произошел поблизости от морской границы страны с Таиландом.
В результате крушения лодок с мигрантами один человек погиб и еще 289 числятся пропавшими без вести у берегов Малайзии. Об этом стало известно из сообщения агентства Reuters.
Известно, что инцидент произошел поблизости от морской границы Малайзии с Таиландом. В лодке перемещались по меньшей мере 300 мигрантов. При этом выжили только десять из них.
В материале отмечалось, что в числе выживших, которых нашли в водах Лангкави, были трое мужчин из Мьянмы, двое мужчин-рохинджа и один мужчина из Бангладеш. Обнаруженное без признаков жизни тело принадлежало женщине-рохинджа.
В агентстве отметили, что изначально мигранты располагались на крупном судне, однако при приближении к границе они пересели на три шлюпки.
Продолжает поисково-спасательная операция в акватории острова Лангкави.
