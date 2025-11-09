Задержанный ранее в территориальных водах Сочи паром Seabridge вернулся в Турцию

Фото: Феоктистов Дмитрий/ТАСС

На борту все еще находятся 18 россиян.

Паром Seabridge, из которого не выпустили пассажиров в Сочи, вернулся в турецкий Трабзон. Об этом стало известно из сообщения РИА Новости со ссылкой на компанию Liderline.

18 россиян, которые находятся на борту судна, продолжат свое путешествие самолетом.

Ранее паром Seabridge не пустили порт Сочи. Этот рейс стал первым из Турции за 14 лет. Известно, что он стартовал из Трабзона вечером 5 ноября, а уже на следующее утро ожидал согласования захода в порт Сочи.

На борту находились 20 пассажиров. Двое из них — граждане Турции, остальные 18 — россияне.

Паромное сообщение Турции и России могло возобновиться в 2024 году, но рейсы не раз откладывались, при чем причины отмен были разными. В последний раз такое произошло в конце октября. Тогда надвигался шторм, запланированный на 29 октября, и рейс перенесли на 5 ноября.

В середине октября Seabridge совершал тестовый рейс. Власти признали его небезопасным. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что выход парома не был согласован, хотя позиция региона к запуску несколько раз озвучивалась на предварительных обсуждениях.

