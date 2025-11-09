Прощание с художником Эриком Булатовым пройдет в Париже

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

В последние дни жизни творец лежал в одной из французских больниц.

Церемония прощания с советским и российским художником, почетным членом Российской академии художеств (РАХ) Эриком Булатовым состоится во Франции, в Париже. Об этом в беседе с ТАСС рассказала подруга семьи Татьяна.

Булатов ушел из жизни во французской столице в этот же день. При этом похоронят Буланова в России, как он и просил.

«Похоронен он будет в Москве. Эрик всегда говорил, что он должен быть похоронен только в России», — добавила она.

Помимо этого, женщина уточнила, что в последние дни жизни художник лежал в одной из парижских больниц, там же он и скончался.

Эрик Булатов ушел из жизни в возрасте 92 лет. Он был известен своими картинами, в которых соединял текст и изображение, представляя философские образы на стыке живописи, языка и пространства.

В советские годы творца знали, как иллюстратора книг для детей, но международное признание он обрел в жанре концептуальной живописи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что художник Булатов умер от эмфиземы легких.

