«Я не знал даже, кто придет»: Кушанашвили платили за оскорбления звезд в эфире

По словам телеведущего, эта часть его деятельности не имела никакого отношения к журналистике.

Журналисту и продюсеру Отару Кушанашвили платили за оскорбления звезд в эфире. Об этом он сам рассказал в шоу «Ностальжи».

«Мне платили деньги... Я не знал даже, кто придет. Я не имел ничего против несчастного Валерия Леонтьева», — поделился он.

В прошлом Кушанашвили публично заявил, что Леонтьев «в свои 177 лет не помнит, кто он такой» и «не узнает себя в зеркале».

Комик и ведущий Роман Косицын пошутил в эфире шоу, что Отар «теперь занимается оскорблением всех бесплатно», в ответ на это шоумен рассмеялся.

Телеведущий зачастую не стесняется в выражениях в адрес представителей шоу-бизнеса и спорта, причем порой не щадит даже тех, кого уже нет в живых.

В конце прошлого года Отар Кушанашвили назвал бывшего мужа певицы Анны Седоковой и экс-нападающего «Химок» Яниса Тимму «слабаком». По его мнению, совершив суицид, спортсмен предал всех, кто его любит.

