«Верные своей профессии»: Путин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Ведомство, подчеркнул президент, выполняет целый комплекс сложнейших задач.

Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

«Сегодня мы чествуем тех людей, которые выбрали для себя ответственную и трудную службу. Кто честно, порой с риском для жизни, выполняет свой служебный и гражданский долг, бескомпромиссно борется с преступностью, насилием, произволом, кто и в этот праздничный день несет службу на своем рабочем месте, на дежурстве, в усилении, на посту, охраняет покой и безопасность наших граждан. Именно такие люди, верные своей профессии и законам чести, всегда составляли прочную основу Министерства внутренних дел», — отметил Путин.

Особую благодарность президент выразил ветеранам ведомства.

Путин также отметил, что МВД является одним из важнейших ключевых звеньев государственного механизма, которое обеспечивает общественную безопасность в стране, решая целый комплекс задач, в числе которых — борьба с коррупцией, криминалом, экстремизмом, обеспечение порядка на дорогах и другие.

«Убежден, что вы и впредь будете достойно выполнять поставленные задачи, — заключил российский лидер.

