Вплоть до летального исхода: трансфузиолог назвал несовместимые группы крови

Переливание идентичной по основным показателям крови предотвращает любые риски.

Несовместимость групп крови нельзя игнорировать из-за возможных рисков. Подробнее об этом в беседе с aif.ru рассказал доктор медицинских наук, трансфузиолог Павел Трахтман.

Уникальный «паспорт» крови

По словам эксперта, группа крови является признаком, который передается наследственным путем. Определить ее можно по присутствию особых белков-антигенов на поверхности красных кровяных телец — эритроцитов. Систем для определения групп крови свыше 60. Однако существуют две основные, которые известны многим.

Например, система «АВ0», которая зависит от комбинации двух антигенов (А и В). В данной группе выделяют четыре основных варианта по следующему принципу:

I, или 0, группа, если на эритроцитах нет антигенов A и B.

II, или группа A, если есть антиген A.

III, или группа B, если есть антиген B.

IV, или группа AB, при наличии обоих антигенов.

Другая система, параллельная «AB0», — Резус (Rh), определяющая наличие или отсутствие на эритроцитах еще одного антигена — D. При его наличии резус считается положительным (Rh+), а при отсутствии — отрицательным (Rh-).

Вместе группа по системе AB0 и резус-фактор представляют уникальный «паспорт» крови отдельного человека.

«Сочетаемость» крови

Человеческая иммунная система с осторожностью относится к «чужакам». Поэтому, если перелить кровь с «незнакомыми» антигенами, организм быстро начнет их атаковать, а в процессе разрушит подозрительные эритроциты. Последствия окажутся тяжелыми, возможен даже летальный исход. Так, при переливании кровь отбирают ее строго по принципу «подобную к подобной».

При рассмотрении системы AB0 и Резуса можно определить доноров, чей организм «не знаком» с любыми антигенами или, наоборот, знаком со всеми. Тогда речь идет об универсальных донорах и реципиентах.

Универсальный донор

Универсальный донов имеет 0 (I) резус-отрицательной группы крови. Эритроциты у него представляют «чистый лист», на котором нет ни антигенов A и B, ни резус-антигена D. Данная кровь не подвергнется атаки иммунитета реципиента, так как в ней нет незнакомого и подозрительного. В экстренных ситуациях ее можно переливать любому.

Универсальный реципиент

Универсальным реципиентом является человек с AB (IV) резус-положительной группой крови, в которой содержатся основные антигены (A, B и D), то есть иммунная система «знакома» с ними. Он может принять эритроциты любой другой группы, не получив при этом отторжения.

Однако понятия универсального донора и реципиента в современной науке о переливании крови считаются условными. На практике кровь универсальных доноров переливают людям с другими группами в безвыходных ситуациях, когда счет идет на минуты. Также и для универсальных реципиентов — в норме применяют кровь их же группы — AB Rh+. Лишь при переливании идентичной по основным группам крови любые риски сводятся к минимуму.

