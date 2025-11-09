Директор Театра Вахтангова: Симонов был одним из самых одаренных артистов труппы

Фото, видео: Геодакян Артем/ТАСС; 5-tv.ru

Актер был беззаветно предан своему делу.

Ведущий актер Театра имени Евгения Вахтангова, народный артист РФ Владимир Симонов отличался большим талантом и одаренностью. Об этом рассказал 5-tv.ru директор учреждения Кирилл Крок.

«Сегодня мы понимаем, что ушел оди из самых одаренных членов нашей труппы», — отметил он.

По словам руководителя театра, Симонов отличался беззаветной преданностью своему делу и посвятил всю жизнь служению сцене, воплотив огромное количество образов. В последний год жизни у артиста были проблемы с сердцем, он провел несколько недель в больнице. В июне текущего года он принял участие в своих последних постановках — «Дядя Ваня» и «Ветер в шумит в тополях».

По словам Крока, он надеется, что дети великого артиста — Василий и Владимир Симоновы — продолжат дело отца, ведь они отличаются таким же высоким талантом, как и их родитель. В ближашие дни в театре пройдет церемония прощания с умершим актером.

Ранее 5-tv.ru писал, что причиной смерти Владимира Симонова стала сердечная недостаточность.

