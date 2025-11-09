Врачи пытаются спасти детей, пострадавших в ДТП на Крымском мосту

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Mercedes пытался обогнать рейсовый автобус и влетел в бетоную ограду — в салоне легкового автомобиля находились несовершеннолетние.

Медики ГБУЗ РК «Керченская больница № 1 имени Н. И. Пирогова» пытаются спасти жизни двух тяжело пострадавших в ДТП на Крымском мосту детей — мальчика десяти лет и девочки 12 лет. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минздрава республики Крым.

Минувшей ночью на Крымском мосту произошло ужасное ДТП — легковой Mercedes пытался обогнать автобус «Краснодар-Севастополь» и влетел в бетоную ограду. Позднее стало известно, что в результате аварии пострадали двое детей.

Погибли водитель и пассажир иномарки, сообщает региональная прокуратура. Несовершеннолетних пострадавших доставили в ГБУЗ РК «Керченская больница № 1 имени Н. И. Пирогова» в тяжелом состоянии. О ситуации на месте происшествия сообщил прокурор Керчи Денис Кулебянов.

