Песков: Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний

Пресс-секретарь президента напомнил, что Путин не давал указания их начинать — лишь оценить целесообразность.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний. Об этом напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«И мы не собираемся этого делать», — подчеркнул представитель президента в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Российский лидер, напомнил Песков, не давал указаний на испытания ядерного оружия, он поручил лишь оценить целесообразность возможных действий.

«Президент не давал указания приступить к подготовке. Сначала нужно понять, нужно ли нам это делать. Это очень серьезное должно быть, обоснованное, выверенное решение. Вот этим сейчас наши специалисты будут заниматься», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

На оперативном совещании в Кремле с постоянными членами Совета безопасности России 5 ноября обсуждались заявления президента США Дональда Трампа о возможных ядерных испытаниях. В связи с этим глава государства поручил оценить целесообразность проведения подобных испытаний Россией.

