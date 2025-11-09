Песков опроверг информацию о проведении ядерных испытаний Россией и Китаем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Сначала нужно понять их целесообразность, заявил пресс-секретарь президента РФ.

Россия и Китай не проводят испытания ядерного оружия в настоящее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Помимо этого, официальный представитель Кремля добавил, что в данный момент российской стороне необходимо понять, что конкретно имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о ядерных испытаниях.

Известно, что в конце октября 2025 года президент Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равной основе». Данное распоряжение глава Белого дома дал, когда Россия показала свое новейшее оружие — «Буревестник» и «Посейдон». При этом глава Минэнерго США Крис Рай отмечал, что ядерные испытания Вашингтона будут носить субкритический характер, то есть состоятся без ядерных взрывов.

Позже президент РФ Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам, а также гражданским ведомствам внести предложения о возможном проведении работ для подготовки к испытаниям ядерного оружия.

Ранее, писал 5-tv.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия не получила от США объяснений по ядерным испытаниям.

