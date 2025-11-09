«Не будет времени»: певица Зара рассказала о том, как справляется с осенней хандрой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

У артистки плотный гастрольный график.

Заслуженная артистка России, певица Зара не страдает осенней хандрой. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Звезды Востока», который прошел в Москве на сцене Live Арены. Певица откровенно рассказала о том, как справляется с меланхолией.

«Работой. Мне некогда хандрить. У меня нет ни одного выходного», — сказала исполнительница хитов «Недолюбила» и «Счастье над землей», отвечая на вопрос, как она справляется с осенней меланхолией.

Зара уверена, что данный метод поможет любому побороть депрессивные настроения в холодное время года.

