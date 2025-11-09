ВС РФ взяли под контроль более двух квадратных километров при освобождении Рыбного

ВС РФ взяли под контроль более 2 квадратных километров при освобождении Рыбного

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российские военные успешно закрепились на позициях, несмотря на обстрелы и непрекращающиеся атаки со стороны ВСУ.

Вооруженные силы России взяли под контроль более двух квадратных километров при освобождении населенного пункта Рыбное в Запорожской области. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Как отметили в ведомстве, военные 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии перед этим форсировали реку Янчур, а после взяли под контроль район обороны вражеских войск.

Несмотря на обстрелы и непрекращающиеся атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские военные преодолели водную преграду, зачистили населенный пункт, закрепившись на новых рубежах. В Минобороны уточнили, что при помощи эффективного применения ударных дронов и артиллерии получилось подавить огневые точки противника, обеспечив продвижение штурмовых групп.

В настоящий момент группировка «Восток» развивает наступление, продолжая освобождать территории Запорожской и Днепропетровской областей.

Ранее, писал 5-tv.ru, ВС РФ освободили населенный пункт Рыбное в Запорожской области. На этом направлении боевики киевского режима потеряли до 255 человек, а также три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.